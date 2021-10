Festival Télérama du 21 au 27 janvier

Le festival Télérama, ce sont les 15 meilleurs films de 2014 (+1 film jeunesse) d'après la rédaction du magazine, à voir ou à revoir dans les salles obscures pour un tarif spécial de 3.50€

Voici les films retenus pour l'opération:

Winter Sleep

Mommy

Saint Laurent

Ida

The Grand Budapest Hotel

Only Lovers Left Alive

Bande de filles

Léviathan

Dans la cour

Eastern Boys

Une nouvelle amie

Under the Skin

Hippocrate

Au bord du monde

Le garçon et le monde

Eden

Les salles Art et essai sont les seules participantes à l'événement. En Normandie, ce sont :

CGR Odéon à Cherbourg

Cinéma de la plage à Hauteville sur mer

Cinémoviking à Saint Lô

Majestic à Lisieux

Café des images à Hérouville Saint Clair

Cinéma étoile à Mortagne au Perche

Les 4 Normandy à Alençon

Pathé à Evreux

Sirius au Havre

Cinéma Omnia République à Rouen

Pour bénéficier du tarif de 3.5€la séance, il faut découper un pass à retrouver dans les numéros Télérama du 14 et du 21 janvier.

Ecoutez Pierre Murat, rédacteur en chef adjoint du service cinéma, nous parler de la sélection 2015: