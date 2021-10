Coupe de France : le nouvel exploit de l'US Quevilly face à Bastia !

Voilà une nouvelle équipe de Ligue 1 que les Quevillais pourront se vanter d’avoir battu même si une grande partie de l’effectif corse avait été mise au repos forcé pour ce match.

En effet, Ghislain Printant avait décidé d’aligner pour ce match beaucoup de ses remplaçants et la différence entre les deux équipes ne sautait pas aux yeux en ce début de match avec même une légère domination des Normands.

Et pourtant la première véritable occasion est à mettre à l’actif des Bastiais qui trouvent le poteau à la 30e minute sur une tête mais le capitaine Joris Colinet renvoie l'ascenseur deux minutes plus tard d’une belle frappe qui frôle la barre transversale. Et, malgré un terrain très glissant et bosselé, les Canaris se procurent une nouvelle occasion sur un coup-franc direct de Rogie bien repoussé par le gardien Corse (35e).

Au bout de la nuit

A la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup dans cette deuxième mi-temps mais aucune équipe ne parvient à prendre l’avantage.

Il faut donc se résoudre à vivre une prolongation dans un froid qui ne vient pas à bout des 10 000 supporters, toujours vaillants. Il faut attendre le tout début de la deuxième période de la prolongation pour voir les Bastiais inscrire le premier but de la rencontre sur un centre que Dan Delaunay parvient à repousser tant bien que mal mais sur la tête d’un Djibril Cissé peu en vue dans ce match mais bien placé aux six mètres. L'ex-international ouvre la marque (107e).

Les joueurs de Manu Da Costa jettent alors leurs dernières forces dans la bataille et délivrent le stade sur un superbe centre tendu à ras de terre qu’Adama Sarr envoie au fond des filets en se jetant vers le ballon. Revenus à 1-1, les Quevillais se dirigent tout droit vers la séance des tirs aux buts.

Et encore une fois, Dan Delaunay devient le héros de cette soirée en arrêtant trois tirs aux buts. Le défenseur Grégory Beaugrard se charge d’offrir la qualification à ses coéquipiers sur un penalty qui heurte la barre transversale avant de finir aux fonds des filets.

"On a su renverser des montagnes"

Le coach bastiais Ghislain Printant s'est exprimé une fois le match terminé : « On est déçu d’être éliminés parce qu’on était venu pour se qualifier mais on a manqué de détermination sur le plan offensif. On a la chance d’ouvrir le score en prolongation et on pensait avoir fait le plus dur mais on a été rattrapé. Après on sait tout que la séance des tirs aux buts c’est la loterie donc elle a souri aux plus audacieux et au plus petit donc c’est bien, je souhaite tous mes vœux de réussite a Quevilly pour la suite ».

Du coté du gardien Quevillay Dan Delaunay : « J’avais étudié leurs penalties mais ca n’a pas été les bons tireurs alors je l’ai fait à l’instinct », confie le gardien, très serein du haut de ses 19 ans.

Le buteur Quevillais Adma Sarr ajoutait alors : « C’est à nous d’écrire notre histoire maintenant » alors que du coté du capitaine Joris Colinet : « On a beaucoup de fierté, on est content d’avoir passé ce tour là et maintenant on attend le tirage avec impatience, on savoure. Pour nous les anciens ca devient banal de telles performances », ironiset-il.

« C’est extraordinaire, on est passé par toutes les émotions encore ce soir, il n’y a que la coupe de France qui peut amener autant de joie. Un grand coup de chapeau à tout le monde, c’est encore une belle soirée, je les ai tous serrés dans mes bras et je les ai félicités, il fallait avoir du caractère et de la réussite et alors qu’on était encore mal parti, on a su encore renverser des montagnes », se réjouit Manu Da Costa radieux.