Football: l'US Quevilly se qualifie dans la douleur

Même si la rencontre pouvait paraître déséquilibrée sur le papier, il n’en fut pas de même sur le terrain. Les Jaunes et Noirs, aujourd’hui vêtus de blanc ont la possession du ballon dans cette première mi-temps mais sans pour autant se procurer d’occasions franches et ce sont les Antillais valeureux et combatifs sur le terrain qui se procurent l’occasion la plus franche de la première mi-temps, sur une frappe légèrement trop croisée après une contre-attaque rondement menée par les Verts du Siroco.

Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge et au retour de la pause, les Quevillais continuent de garder le pied sur le ballon et se procurent une première grosse occasion par Mathieu Géran sur un bon déboulé sur son coté droit qui croise trop sa frappe. Puis, suite à un nouveau débordement de Mathieu Géran, Adama Sarr reprend le centre adressé. Alors que le gardien juge mal la trajectoire du ballon, Sarr n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Les Canaris continuent de pousser et manquent de trouver la faille à trois reprises, d’abord par David Steppé, auteur d’une bonne entrée à l’heure de jeu qui frappe sur la barre (73e), puis deux minutes plus tard sur un centre de l’extérieur du pied de ce même Steppé que Sarr reprend sur le poteau et enfin sur un nouveau déboulé de Matthieu Géran dont la frappe est détournée par le gardien en corner.

Les Guadeloupéens semblent émoussés dans cette fin de rencontre mais les Quevillais tremblent jusqu’au bout avec les rares incursions des visiteurs dans le camp normand, des visiteurs bien poussés par une grande communauté guadeloupéenne venue encourager les Antillais.

Il faudra une nouvelle incompréhension entre les deux défenseurs des Abymes pour qu’Adama Sarr parte tout seul au but et inscrive le doublé dans les arrêts de jeu.

« Sur les deux buts je sentais qu’ils allaient rater, donc c’est passé pour moi c’est bien, c’est le propre du buteur, j’essaye donc de faire ce que je sais faire, j’espère que ca continuera pour les prochains matchs », déclarait Adama Sarr à la sortie des vestiaires.

« On s’attendait à un match compliqué, je ne m’attendais pas à ce que nous nous fassions un non match. Le changement d’organisation nous a fait du bien. Les entrées ont été déterminantes. Pour être positif on dira que l’essentiel est acquis mais coup de chapeau à cette équipe qui nous a bien perturbés aujourd’hui. Je suis content, nous continuons l’aventure, nous n'allons pas faire la fine bouche mais il reste aujourd'hui un goût amer aujourd’hui. Nous avons hâte de se frotter a hiérarchiquement supérieur », affirmait Manu Da Costa.

De son coté, le coach de Siroco Mario Relmy ajoutait : « Nous n'étions pas loin de l’’exploit. Si on marque ce but avant la mi-temps, ça aurait été compliqué pour eux mais il y avait un bon numéro 10 (Matthieu Géran) à droite, je leur ai demandé de le prendre à deux mais ils n’ont pas réussi a il donné un bon centre sur le premier but, mais on a vu une bonne équipe de Siroco ce soir, même si on a manqué un peu de physique, on est déçus mais content quand même de ne perdre que 2-0."

Prochain match pour l’US Quevilly, samedi 22 novembre avec la réception de la réserve du Lille OSC.