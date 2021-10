La Cité de la Mer récompensée par le n°1 de la Marine Nationale

Le numéro 1 de la Marine Nationale, Bernard Rogel, sera à Cherbourg le 29 janvier prochain, afin de remettre un prix à la Cité de la Mer. Chaque année, le chef d'Etat major de la Marine récompense une personne ou une institution pour saluer son action de promotion au service de la mer et des marins.

Pour la 29e édition, c'est donc la Cité de la Mer qui recevra ce prix, représentée par son président, Bernard Cauvin. L'Etat major de la Marine souligne la "volonté de sauvetage et de valorisation de deux équipements patrimoniaux, l’ancienne gare maritime transatlantique, et bien-sûr Le Redoutable, premier Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins (SNLE) français, lancé à Cherbourg en 1967 par le Général De Gaulle".

Et de saluer aussi les 17 aquariums ainsi que la galerie "Des engins et des hommes", qui retrace l'épopée de la conquête des abysses, et enfin l'espace dédié au Titanic.