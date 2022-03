Beyrouth (AFP). Le groupe EI menace de tuer deux otages japonais et réclame une rançon

Le groupe Etat islamique a menacé mardi dans une nouvelle vidéo de tuer deux otages japonais qu'il affirme détenir et réclamé une rançon de 200 millions de dollars au gouvernement nippon. Dans cette vidéo diffusée sur des sites jihadistes et dont l'authenticité n'a pu être être établie dans l'immédiat, le groupe qui contrôle de larges pans de territoire en Irak et en Syrie menace de "tuer dans les 72 heures les deux otages" et "réclame au gouvernement japonais de payer 200 millions de dollars pour sauver leur vie".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire