Un Caennais crée une fédération pour participer au JO de Rio

Les JO d’été de RIO auront lieu dans un an et demi à l’été 2016. Et parmi les milliers d’athlètes qui comptent bien passer une partie de leur été au Brésil, Privel Hinkati, rameur à la double nationalité béninoise et française, licencié au club d’aviron de Caen. Depuis plusieurs mois, il s’est lancé dans la course à la qualification pour cet événement planétaire. «J’ai débuté ce projet il y a deux ans», affirme ce fan des Jeux olympiques «j’ai déjà assisté aux deux précédentes olympiades de Pékin et Londres. J’ai ensuite décidé de passer de l’autre côté. Étant déjà athlète de haut niveau en aviron, je savais que j’en avais les moyens sportifs.»

Un projet fou

Privel Hinkati se lance alors dans un projet fou : monter de toute pièce la fédération béninoise d’aviron et la représenter aux JO à Rio. «Il n’y avait pas de fédération au Bénin, et avec l’aide de la Fédération internationale d’aviron, j’ai pu lancer mon projet. En février dernier, la fédération était enfin lancée et affiliée au CIO et à la fédération internationale. J’ai donc pu courir en coupe du monde.»



Un projet participatif

Malgré tout, pour aller aux JO, la route est longue et a un prix au sens pécuniaire du terme. Afin de participer à la coupe du monde ou aux championnats d’Afrique, étapes nécessaires à sa qualification, le rameur a lancé un financement participatif. «Cette campagne servira à acheter le bateau de compétition, la fédération béninoise n’en a pas encore les moyens», précise-t-il.

Pour le soutenir dans son financement participatif : www.indiegogo.com