CAEN-REIMS (4-1) : ça sourit enfin pour Malherbe

Dur dur avant le coup d’envoi de savoir sur quel pied les Malherbistes allaient danser. Et il n’a fallu que quelques secondes pour que les supporters du Stade Malherbe se rassurent. D’abord parce que les Caennais prenaient le taureau par les cornes en se projetant les premiers vers l’avant, et surtout parce qu’ils ouvraient le score sur une action confuse. Sur un coup-franc côté gauche, Julien Féret expédiait le cuir devant la cage de Johny Placide. Le ballon était alors détourné par un défenseur rémois, Valentin Roberge, dans sa propre cage (1-0, 3e).

Les Malherbistes n’en restaient pas là et continuaient d’appuyer sur l’accélérateur. Dennis Appiah se retrouvaient assez haut dans son couloir gauche pour adresser un centre tendu à destination de Sloan Privat tout seul devant la ligne de but adverse (2-0, 9e). Les Caennais reculaient peu à peu et sur un coup-franc légèrement excentré, Alaeddine Yahia taclait étrangement par derrière un attaquant adverse dans la surface de réparation. Gaëtan Charbonnier profitait du pénalty pour réduire le score pour son équipe (2-1, 27e).

Mais Malherbe était assez fort pour remettre la pression sur le but adverse et se donnait à nouveau de l'air quand dans une action confuse, le défenseur central caennais Alaeddine Yahia s'arrachait devant la ligne de but adverse pour pousser le ballon au fond (3-1, 30e). Derrière, Caen gérait mieux son avance. Au retour des vestiaires, les Caennais profitaient de quelques contres pour porter le danger dans le camps adverse. Sur l'un deux, les locaux héritaient d'un pénalty que tranformait parfaitement Fodé Koïta (4-1, 76e), pour le but de la délivrance.