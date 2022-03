Course poursuite avec les forces de l' ordre : 3 ans de prison ferme

Un homme âgé de 27 ans a été condamné ce vendredi après midi devant le tribunal correctionnel de Coutances à 3 ans de prison ferme, et l’annulation de son permis de conduire.

L’homme avait provoqué une folle course poursuite entre Saint-Lô et Cherbourg, mardi soir, alors qu'il venait de briser son bracelet électronique. Une course poursuite de 80 kms, ou deux gendarmes ont été légèrement blessés.

Le prévenu a été maintenu en détention.