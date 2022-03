Argentan : 10ème Festival du conte

Le Festival du conte revient avec sa 10ème édition dans une forme plus légère liée à un budget plus léger mais une programmation toujours aussi riche soutenue par la ville d'Argentan, Argentan Intercom, la CAF de l'Orne et la Caisse des Dépôts.



Pour l'Espace Xavier Rousseau, le festival sera surtout sous la yourte, plus propice à l'écoute des conteurs de la région et un tarif libre au chapeau pour soutenir l'action.



Retrouvez le programme complet ICI



Ecoutez, Philippe Desbleds, Directeur de l'Espace Xavier Rousseau.

Festival du conte à Argentan Impossible de lire le son.