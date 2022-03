Calais (AFP). Repas chauds et réconfort pour les migrants dans un centre d'accueil à Calais

"Endroit bien ! Nourriture bonne!" Dans un anglais rudimentaire, Khan se réjouit de l'ouverture jeudi d'un centre d'accueil de jour à Calais, qui permet à ce migrant venu du Pakistan de manger à l'abri un repas chaud. "Il y a du riz, de la viande, des haricots, du pain, une soupe, des fruits", détaille Khan, qui s'apprête à emporter dans sa "jungle" -un campement rudimentaire dans les dunes de Calais- une partie du repas qu'il a pris soin de conserver. Si 250 repas par soir étaient prévus cette semaine, les organisateurs en ont finalement servi pas moins de 400 jeudi soir, un chiffre "au-delà de leurs espérances". Ils tablent sur 1.500 repas par jour à terme. Quand au milieu de l'après-midi, des terribles rafales de vent et une pluie diluvienne se sont abattus sur le Calaisis, les organisateurs ont craint le pire. Mais à 17 heures, les premiers migrants ont commencé à affluer trempés, empruntant en souriant les palettes installées sur le petit sentier inondé. Les files se sont mises en place et la trentaine de bénévoles présents ont commencé à verser d'abondantes portions aux migrants (2.500 calories par repas), dans une tente militaire. "On a bien fait de mettre des piquets de 65 cm de long et des tentes qui peuvent résister à des vents de 160km/h", explique Alexandre Bertrand, directeur du service technique de La Vie active, l'association à laquelle l'Etat a confié la gestion du centre Jules Ferry. Certes, certains migrants, comme Waleed Shah, se sont perdus dans les bois et n'ont pas trouvé facilement l'ancien centre aéré, situé à l'est de Calais, à proximité de la Manche. "On est tous contents de ce centre, on reviendra souvent. Les gens nous sourient, veulent nous aider", dit Waleed qui pense revenir chaque jour "jusqu'à ce qu'il rejoigne l'Angleterre". Une autre tente abrite une multitude de prises électriques, qui vont permettre aux migrants de recharger leur portable, une initiative très appréciée. "On est très content d'avoir un endroit pour les téléphones. On espère qu'il y aura aussi bientôt un endroit pour laver les affaires et pouvoir se doucher", dit cet Afghan. Car le centre aéré est amené à évoluer, comme l'a souligné le préfet du Pas-de-Calais mercredi, avec l'installation de modulaires permettant l'accueil de femmes et d'enfants, "y compris la nuit", ainsi que des douches en avril. -'Voir les migrants sourire'- Dans cette version provisoire, Jules-Ferry ouvre ses portes à 14 heures, avec la possibilité pour les clandestins d'avoir accès à des toilettes et à de l'eau potable, à des informations sur le droit d'asile et de recharger les téléphones. Les repas sont eux servis à 17 heures avant la fermeture du centre à 19 heures. "Je suis si heureuse de voir ces migrants sourire", s'enthousiasme Pégguy Robert, directrice de la qualité et du développement à la Vie active, qui porte un gilet fluo en indiquant la direction du préau aux migrants munis de leur repas. "Pour une ouverture, ça se passe bien, les migrants semblent avoir reçu l'information (de l'ouverture d'un centre), c'est déjà important", souligne-t-elle. Dominique, 63 ans et bénévole à l'Auberge des migrants, émet elle des réserves sur le choix du lieu. "C'est extrêmement loin de certaines jungles, on est à une bonne heure de marche de celle de Galou", dit-elle, circonspecte. Deux autres "jungles", celles de Tioxide et du bois Dubrulle, sont elles à une vingtaine de minutes à pied. Muhamad, un Soudanais à la solide carrure arrivé à juin en Calais, et qui est l'un des 2.200 migrants présents à Calais selon le dernier décompte de la préfecture, s?assoit avec d'autres clandestins sous le préau et commence à manger son repas chaud. "C'est vraiment une bonne nouvelle, car croyez-moi, on a la vie difficile", confie-t-il.

