Bruxelles (AFP). Belgique: plusieurs victimes lors d'une opération anti-terroriste

Une opération anti-terroriste menée jeudi par la police belge a fait plusieurs victimes à Verviers, dans l'est de la Belgique, ont annoncé les médias belges. "Une opération est en cours", ont indiqué à l'AFP plusieurs sources proches du gouvernement. "On est dans le registre des jihadistes", a précisé une d'elles. La chaîne publique RTBF fait état de trois morts. Ce chiffre n'avait pas été confirmé de source officielle dans l'immédiat. Le parquet fédéral belge a annoncé la tenue d'une conférence de presse à Bruxelles à 19H00 GMT "sur l'opération liée au terrorisme à Verviers". Sur les réseaux sociaux, des témoins expliquent avoir vu un déploiement policier près du centre ville. Certains évoquent des policiers cagoulés, "des explosions" et "des coups de feu".

