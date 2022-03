Arcueil (France) (AFP). XV de France: resserrement dans la dernière ligne droite avant le Tournoi

Fini l'ouverture! Après le grand appel d'air de l'automne, l'encadrement du XV de France a décidé jeudi d'attaquer la dernière ligne droite vers la Coupe du monde avec un groupe resserré pour le Tournoi des six nations. De toutes façons, à huit mois et huit matches du Mondial en Angleterre (18 septembre-31 octobre), le temps presse pour les Bleus, au bilan toujours négatif depuis l'arrivée à leur tête de Philippe Saint-André, en 2012 (13 succès en 32 matches, cinq victoires et six défaites en 2014). Le staff s'est montré satisfait des test-matches de novembre, marqués par deux victoires contre les Fidji et l'Australie, pour un revers face à l'Argentine, et n'a donc procédé qu'à des retouches à la marge. Les seules véritables surprises sont les convocations de l'ailier fidjien de Clermont Noa Nakaitaci (24 ans) et du pilier gauche du Racing-Métro Eddy Ben Arous, présents lors de la Tournée en Nouvelle-Zélande en juin 2013. Nakaitaci, qui d'après Saint-André a énormément progressé cette année, avait seulement participé au match contre les Auckland Blues (qui ne compte pas pour une sélection), lors duquel il avait inscrit deux essais. Ben Arous (24 ans), dont "PSA" a souligné les progrès en mêlée fermée venus s'ajouter à son dynamisme dans le jeu courant, avait lui connu en Nouvelle-Zélande sont unique sélection. - 'La même ossature' - Pour le reste, l'encadrement a simplement rappelé des cadres ou joueurs en devenir qui n'avaient pu participer aux tests de novembre en raison de blessures ou d'une suspension: le N.8 Louis Picamoles (Toulouse), au profil surpuissant, le deuxième ligne Romain Taofifenua (Toulon), le centre Rémi Lamerat (Castres), l'ailier ou arrière Sofiane Guitoune (Bordeaux-Bègles) et l'arrière Brice Dulin (Racing-Métro). Le pilier droit du Stade Français Rabah Slimani, également de retour, avait lui été convoqué pour le premier stage préparatoire aux tests de novembre, fin septembre, avant d'être évincé de la liste finale. "On essaie d'abord de faire confiance aux joueurs de la tournée de novembre, au niveau des talonneurs, des N.8, de la charnière et même du 15. On garde la même ossature", a ainsi expliqué Saint-André lors de l'annonce du groupe de 31 qui sera réuni pour un stage de quatre jours à partir du 25 janvier à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). Ce groupe sera ensuite ramené le 28 à 23 joueurs, qui resteront ensemble jusqu'au premier match du Tournoi, le 7 février face à l'Ecosse. - Du souci pour les absents - L'encadrement n'a ainsi pas convoqué le talonneur du Racing-Métro Dimitri Szarzewski, blessé en novembre, et a fait confiance à la même charnière, renouvelée aux trois-quarts à l'automne avec les rappels de Sébastien Tillous-Borde et Camille Lopez, et la première sélection du Sud-Africain Rory Kockott. Rémi Tales, pourtant peu en vue avec Castres, conserve sa place aux dépens du Parisien Jules Plisson, en raison notamment de son vécu au sein du groupe, alors que Pierre Bernard fait les frais du choix de ne retenir que deux ouvreurs. Comme Szarzewski, les demis de mêlée Morgan Parra et Maxime Machenaud, ainsi que le pilier gauche Thomas Domingo, déjà non retenus en novembre après des performances insipides lors de la tournée de juin en Australie, ont du souci à se faire en vue du rendez-vous planétaire. Deux autres joueurs des tests de novembre aussi peuvent s'en faire aussi: Maxime Médard, remplacé par Nakaitaci, et maxime Mermoz, qui fait les frais du retour de Lamerat et de l'éclosion d'Alexandre Dumoulin. Convaincant bizuth de novembre, ce dernier garde logiquement sa place, comme les autres néophytes de l'automne Charles Ollivon, Scott Spedding, Uini Atonio et Kockott. Le seul parmi cette liste à être évincé est le pilier gauche Xavier Chiocci, qui n'a "pas fait assez" d'efforts selon Saint-André. Pour lui comme pour d'autres, le temps est compté.

