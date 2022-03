Arcueil (France) (AFP). XV de France: Nakaitaci appelé, plusieurs retours dont Picamoles pour le Tournoi

L'ailier fidjien de Clermont Noa Nakaitaci, qui ne compte aucune sélection avec le XV de France, a été appelé jeudi pour préparer le Tournoi des six nations par le manager Philippe Saint-André, qui a également rappelé plusieurs joueurs. Il s'agit des piliers Eddy Ben Arous (Racing-Métro) et Rabah Slimani (Stade Français), du troisième ligne Louis Picamoles (Toulouse), du centre Rémi Lamerat (Castres) et de l'ailier ou arrière Sofiane Guitoune (Bordeaux-Bègles). Nakaitaci, âgé de 24 ans et arrivé à Clermont en 2010 en provenance de l'académie de Nadroga aux Fidji, avait été sélectionné pour la Tournée en Nouvelle-Zélande en 2013. Mais il avait seulement disputé un match contre les Auckland Blues - lors duquel il avait marqué deux essais -, ce qui ne compte pas pour une sélection. "Nakaitaci est capable de faire des différences. Il a énormément progressé et a beaucoup de temps de jeu cette saison. Il devient l'un des meilleurs trois-quarts aile du rugby français", a déclaré Saint-André lors de l'annonce du groupe de 31 joueurs, à Arcueil (Val-de-Marne). "Louis a fait des matches de grande qualité avec le Stade Toulousain (). On a pu le revoir accélérer sur ses prises de balle. Dans le groupe, on a trois 8 (avec Chouly et Ollivon, NDLR), mais trois 8 qui peuvent jouer troisième ligne aile et sont puissants", a déclaré "PSA" au sujet de Picamoles. L'arrière du Racing-Métro Brice Dulin, qui avait dû déclarer forfait pour les tests de novembre en raison d'une blessure, a aussi été rappelé, ainsi que le deuxième ligne Romain Taofifenua, convoqué en novembre mais ensuite suspendu. En revanche ne figurent pas dans le groupe, qui sera réuni à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) le 25 janvier, Dimitri Szarzewski, Xavier Chiocci, Thomas Domingo, Morgan Parra, Maxime Machenaud, Pierre Bernard, Maxime Mermoz, Maxime Médard et Benjamin Fall. Le groupe des 31: Avants (17): Eddy Ben Arous (Racing-Métro), Alexandre Menini (Toulon), Benjamin Kayser (Clermont), Guilhem Guirado (Toulon), Nicolas Mas (Montpellier), Uini Atonio (La Rochelle), Rabah Slimani (Stade Français), Alexandre Flanquart (Stade Français), Yoann Maestri (Toulouse), Pascal Papé (Stade Français), Romain Taofifenua (Toulon), Damien Chouly (Clermont), Thierry Dusautoir (Toulouse), Bernard Le Roux (Racing-Métro), Yannick Nyanga (Toulouse), Charles Ollivon (Bayonne), Louis Picamoles (Toulouse) Arrières (14): Rory Kockott (Castres), Sébastien Tillous-Borde (Toulon), Rémi Tales (Castres), Camille Lopez (Clermont), Mathieu Bastareaud (Toulon), Wesley Fofana (Clermont), Rémi Lamerat (Castres), Alexandre Dumoulin (Racing-Métro), Teddy Thomas (Racing-Métro), Sofiane Guitoune (Bordeaux-Bègles), Yoann Huget (Toulouse), Noa Nakaitaci (Clermont), Brice Dulin (Racing-Métro), Scott Spedding (Bayonne)

