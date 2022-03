Sortir dans la Manche : jeudi 15 janvier

Demain, à Saint-Lô, un forum carrières et formations est organisé au parc des expositions de la ville. Ce forum est destiné à tous les élèves de première et terminale des lycées Centre Manche et de leurs parents pour trouver la bonne orientation. Rendez-vous ce vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.



A partir de samedi et jusqu'au 8 février, la fête foraine de la Chandeleur se tiendra sur la plage verte de Saint-Lô. Plus de 50 attractions pour petits et grands sont attendues. Vous pourrez en profiter les mercredi de 14h à 19h, les vendredi et samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 14h à 20h30.



Samedi, participez au concours de gyropode organisé par votre casino JOA de Saint-Pair-sur-Mer à l’occasion de l’arrivée de la roulette anglaise électronique. Profitez-en pour découvrir la nouvelle déco du casino JOA de Saint-Pair-sur-Mer et rendez-vous sur leur page Facebook pour suivre toute leur actualité.