Razzia sur Charlie Hebdo à Caen : sitôt commencée, sitôt finie

Au Carolles rue Saint-Jean, les portes ont ouvert à 7h15... et à 7h15, il n'y en avait déjà plus un seul. "J'en ai reçu 5 et je devais en mettre 43 de côté", indique la gérante. Ludivine, une Caennais en quête du fameux objet venait alors se casser une nouvelle fois les dents. "Je me suis dit qu'à 7h à la gare, grand point de passage, il y en aurait. Or tout état déjà parti. C'est le troisième point de vente que je fais et je pense que dans le centre de Caen, il n'y a plus rien."

Les exemples abondant dans ce sens ne manquent pas. Au "Tabac" de la rue du 11 novembre, le patron avait opté lui aussi pour une liste de réservation sur laquelle figurent 80 noms ce matin. "Et j'ai reçu 20 exemplaires !". Les listes de réservation s'allongent d'autant que les livraisons pourraient être étalées dans la semaine.

Reste à savoir également si les mêmes scènes vont se reproduire dans les centres commerciaux qui ouvrent plus tard et qui pourraient être mieux fournis. Notamment parce qu'ils n'ont pas procédé à des réservations.

Plus d'informations à venir.