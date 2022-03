Sortir dans l'Orne : mercredi 14 janvier

Vendredi, à Alençon, Tom Johnson, compositeur minimaliste franco-américain, animera une conférence sur le thème "Musique et répétition". Elle sera précédée d'une introduction en musique interprêtée par les élèves du CRD d'Alençon. L'entrée est gratuite, rendez-vous à partir de 18h30 à la Médiathèque Aveline d'Alençon.



Samedi, une soirée Cabaret est organisée à St Léonard des Bois. Soirée cabaret humour avec l'imitateur et humoriste Bruno Blondel qui imitera une cinquantaine de personnages. L'entrée est à 10€, une galette des rois vous sera offerte à l'entracte. Rendez-vous au gîte Vandoeuvre à partir de 20h45.



Dimanche, c'est la 5ème édition du Battle Sixty-One à Argentan. Cette édition 2015 accueillera des danseurs venus du monde entier. Au total, huit équipes s’affronteront en 3 contre 3 et défendront leurs valeurs et leurs techniques. Rendez-vous ce dimanche au Hall des Expositions d'Argentan à partir de 14h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur www.argentan.fr