Sortir dans le Calvados : lundi 12 janvier

Pour la 4ème année consécutive, le Club alpin de Caen, organise le mois de la Montagne jusqu'au 28 février. Au programme de nombreuses activités. Retrouvez le programme complet de cette manifestation sur www.clubalpin-caen.fr



Une fois par mois, le CHU de Caen propose aux patients, aux visiteurs et aux personnels de découvrir un artiste, un groupe, le temps de ce rendez-vous musical. Un café-musical est prévu ce mercredi avec le concert de Bob Bucher. Avec lui vous apprécierez les plus belles mélodies des Beatles, de Bob Dylan ou encore de Neil Young. Rendez-vous à partir de 19h30, l'entrée est libre et gratuite, un café vous sera offert.



Dimanche, c'est la 5ème édition du Battle Sixty-One à Argentan. Cette édition 2015 accueillera des danseurs venus du monde entier. Au total, huit équipes s’affronteront en 3 contre 3 et défendront leurs valeurs et leurs techniques. Rendez-vous ce dimanche au Hall des Expositions d'Argentan à partir de 14h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur www.argentan.fr