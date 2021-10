Sortir dans le Calvados : mercredi 21 janvier

Le festival cinéma Télérama revient dans les salles obscures pour une 18ème édition à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 janvier. Rendez-vous jusqu'à mardi au cinéma pour en profiter. La séance est à 3.50€ en montrant le pass présent dans le magazine actuellement en kiosque.



Soirée de mobilisation pour la liberté d'expression, ce soir au Cargö à Caen. Une soirée organisée suite aux événements dramatiques que la France vient de traverser. De nombreux artistes se produiront bénévolement. Cette soirée de solidarité est gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous à partir de 19h. Plus d'infos sur www.lecargo.fr



Jusqu'au 28 février et pour la 4ème année consécutive, le Clup Alpin de Caen organise le mois de la Montagne. Au programme : des rendez-vous sportifs et culturels ouverts à tous pour découvrir ou redécouvrir les sports de montagne. Retrouvez le programme complet sur www.clubalpin-caen.fr