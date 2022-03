Sortir dans l'Orne : vendredi 16 janvier

Ce dimanche, c'est la 2ème édition de la Neustrie Cup à Gacé. C'est la coupe régionale de Basse-Normandie de patinage de groupe sur roulettes «show et précision» avec la participation des clubs ornais, des clubs Haut-Normand et de deux clubs d'île de France. L'entrée est gratuite. Rendez-vous dimanche à la Halle des Sports de Gacé à partir de 9h30.



Dimanche également, c'est la 5ème édition du Battle Sixty-One à Argentan. Cette édition 2015 accueillera des danseurs venus du monde entier. Au total, huit équipes s’affronteront en 3 contre 3. Rendez-vous ce dimanche au Hall des Expositions d'Argentan à partir de 14h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Le Tendance Live approche à grands pas. Assistez au concert organisé par Tendance Ouest le samedi 24 janvier au parc Anova d'Alençon pour voir Julie Zenatti, Julian Perretta, Cats on Trees, Louane, Vianney, Fréro Delavega et bien d'autres. Il reste des places à gagner à tout moment de la journée sur Tendance Ouest. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com