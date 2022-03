Sortir dans le Calvados : mercredi 14 janvier

Samedi, le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit Rennes au Palais des Sports de Caen. Une rencontre à suivre à partir de 20h. Sur place un concours de pronostics sera organisé pour remporter une semaine de vacances au club Marmara Palm Beach à Djerba. Et pour assister au match, Tendance Ouest, vous offre vos deux places, composez dés maintenant le 02 33 05 32 30.



Samedi, il y a aussi du football. Le SM Caen reçoit l'équipe de Reims pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Début de la rencontre à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Dimanche, c'est la 5ème édition du Battle Sixty-One à Argentan. Cette édition 2015 accueillera des danseurs venus du monde entier et notamment de France. Rendez-vous ce dimanche au Hall des Expositions d'Argentan à partir de 14h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur www.argentan.fr