Hockey : Le RHE76 en déplacement chez les Gothiques d'Amiens

Ce sera donc la septième fois que les deux équipes se rencontreront cette saison. En effet, après trois victoires lors des trois premiers matchs de préparation (9-3, 6-0 et 7-4), les deux équipes s’affrontaient lors de la poule de la coupe de la Ligue pour une victoire des Rouennais au Coliseum d’Amiens (6-2) puis une défaite (3-2) lors du match retour sur l’ile Lacroix. Enfin, lors de la sixième journée de Ligue Magnus, les Jaunes et Noirs s’imposaient une nouvelle fois (5-3).

Un bilan nettement à l’avantage des Normands dans ce duel entre les deux ennemis historiques de la « plaine » en Ligue Magnus.

Si les Gothiques d’Amiens réussissent quelques bonnes performances comme contre Chamonix lors de la dernière journée avec une victoire 6-3, la deuxième meilleure attaque derrière les Rouennais se fait parfois surprendre comme à Brest, avant-dernier du championnat avec une défaite 7-3.

Un match important pour les deux équipes qui essaieront de prendre l’avantage psychologique sur son adversaire du jour avant la fameuse finale de la coupe de France du dimanche 25 janvier.

« C’est notre derby, et ça sera contre une équipe qui joue du gros hockey quand ils sont à la maison donc on sait que ce ne sera pas facile mais dans la situation dans laquelle on se trouve, chaque victoire est extrêmement importante donc on veut aller remporter la victoire c’est certain », confiait un Francis Charland désireux de prouver son statut de meilleur buteur de la ligue.

Les joueurs d’Ari Salo parviendront-ils a poursuivre leur incroyable série de dix victoires consécutives en championnat ? Réponse à partir de 20h.

Le match sera à suivre en direct vidéo gratuit sur le site de l’Equipe.fr