Bobigny (AFP). L'un des plus gros importateurs de drogue présumés du 93 arrêté, 7 kalachnikov saisies

La police de Seine-Saint-Denis a interpellé un homme de 38 ans qu'elle considère comme l'un des plus gros trafiquants de drogue du département, fournissant les cités de Sevran, et a saisi dans son garage 7 kalachnikov et 640 kilos de cannabis, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. Le suspect, originaire de ce département considéré comme l'une des plaques tournantes du trafic de drogue en France, a été interpellé vendredi et devrait être présenté à un juge de la JIRS, unité spécialisée dans ce type de criminalité, dans la soirée de lundi, a précisé cette source.

