Paris (AFP). Entente à Paris pour renforcer la coopération antiterroriste

Contrôles aux frontières de l'UE, échanges de données sur les passagers aériens, prévention de la radicalisation: Européens, Canadiens et Américains se sont engagés dimanche à Paris à renforcer leur coopération antiterroriste, après les attentats qui ont endeuillé la capitale française. Quelques heures avant une "marche républicaine" rassemblant plus d'un million de personnes et une cinquantaine de dirigeants étrangers à Paris, le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve a accueilli onze homologues européens ainsi que le ministre américain de la Justice Eric Holder et le ministre canadien de la Sécurité publique Steven Blaney, pour une réunion "exceptionnelle" destinée à rappeler la "détermination à lutter ensemble contre le terrorisme". "Je n'oublierai pas la manière dont les uns et les autres ont été à nos côtés" après les attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo et la prise d'otages sanglante d'un commerce juif, qui ont fait 17 morts, a confié M. Cazeneuve avec émotion. A l'issue de deux heures de réunion, à défaut de mesures immédiatement applicables, les différents ministres ont rappelé, dans une déclaration commune, que le combat contre l'extrémisme reposait "à la fois sur la lutte contre la radicalisation, notamment sur internet, et sur le renforcement des moyens destinés à contrecarrer l'action des différentes formes de réseaux terroristes", notamment en entravant leurs déplacements. L'un des chantiers à "faire aboutir très rapidement" est celui engagé, "sous la responsabilité de la Commission pour renforcer, à droit européen inchangé, les contrôles des ressortissants européens lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union" européenne, a expliqué M. Cazeneuve. Le ministre esspagnol de l'Intérieur Jorge Fernandez Diaz réclamait, quant à lui, des modifications dans l'accord de Schengen afin d'établir des contrôles aux frontières au sein de cet espace de libre circulation, dans le but d'entraver la mobilité de combattants islamistes de retour en Europe. Des milliers de ressortissants européens, candidats au jihad, ont rejoint, cherchent à rejoindre ou reviennent de Syrie et d'Irak, dont plus de 1.200 rien qu'en ce qui concerne la France. Pour tenter de mieux les recenser et limiter leurs mouvements, le ministre belge de l'Intérieur, Jan Jambon, a proposé l'établissement d'une "liste européenne des combattants étrangers". La Belgique avait déjà appelé à un renforcement du dispositif européen après la fusillade du musée juif de Bruxelles en mai 2014, dont l'auteur présumé est un Français qui aurait séjourné en Syrie. Dans la même optique, les ministres se sont dit "convaincus de la nécessité cruciale et urgente de progresser vers l'établissement" d'un système de collecte des données fournies par les voyageurs aux compagnies aériennes (PNR) qui "permet l'échange des données concernant les passagers aériens entre les Etats membres". - 'Partenariat' avec les opérateurs internet - Le PNR "permettra de suivre ceux qui se rendent sur le théâtre des opérations terroristes ou en reviennent", a insisté le ministre français, son "utilité (est) irremplaçable". Autre domaine qui a retenu l'attention lors de cette réunion : internet, lieu de radicalisation solitaire de beaucoup d'aspirants au jihad. Les ministres ont plaidé en faveur de la mise en place d'un "partenariat" avec les opérateurs de l'internet afin d'identifier et retirer rapidement les "contenus incitant à la haine et à la terreur". Pas question de contrôler internet pour autant, jurent-ils : le web doit rester "un lieu de libre expression". Les participants à la réunion ont également appelé à une meilleure lutte contre la circulation illégale des armes à feu au sein de l'UE ou encore au développement d'un message "positif" pour contrer la propagande jihadiste. Les discussions ont aussi tourné autour des attentats commis cette semaine à Paris et du profil de leurs auteurs, a-t-on indiqué dans l'entourage des ministres, sans plus de précisions. Chérif et Saïd Kouachi, les deux tueurs de Charlie Hebdo, figuraient "depuis des années" sur la liste noire du terrorisme aux Etats-Unis. Outre les ministres américain et canadien, les ministres de l'Intérieur de Lettonie, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Suède et du Royaume-Uni étaient présents à la réunion ainsi que le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove. Le Premier ministre français, Manuel Valls, est venu saluer les participants. En marge de la rencontre, le ministre américain de la Justice a annoncé la tenue d'un sommet à la Maison Blanche sous les auspices du président Barack Obama le 18 février sur la façon de "combattre l'extrémisme violent" dans le monde.

