PARIS (AFP). Hollande ira à la Grande synagogue de Paris, après la manifestation

Le président François Hollande se rendra dimanche soir à 19H00 à la Grande synagogue de Paris, rue de la Victoire, à l'issue de la grande marche républicaine à la mémoire des victimes des attentats des derniers jours dans la capitale, a confirmé officiellement l'Elysée en fin de matinée. Ce déplacement, pour une cérémonie d'hommage à toutes les victimes, avait été annoncé samedi soir par Joël Mergui, le président du Consistoire central israélite de France. Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur la présence éventuelle aux côtés du chef de l'Etat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, attendu dans l'après-midi à la grande manifestation parisienne. La présence de M. Hollande à la Grande synagogue, deux jours après la prise d'otages qui a fait quatre morts dans un supermarché casher de la porte de Vincennes à Paris, intervient sur fond de polémique avec le chef du gouvernement israélien qui a affirmé samedi qu'Israël est le "foyer" des juifs de France. Le Premier ministre Manuel Valls a répondu samedi soir du tac au tac à M. Netanyahu en assurant que "la France, sans les juifs de France, n'est plus la France". Première d'Europe et troisième dans le monde après Israël et les Etats-Unis, la commuauté juive française, inquiète de la recrudescence des actes antisémites dans l'Hexagone, constitue depuis deux années consécutives la principale source d'émigration juive vers l'Etat hébreu.

