Paris (AFP). Ligue 1: Paris tombe à la renverse et se fait humilier à Bastia

Le Paris SG, incapable de garder une avance de deux buts, s'est fait renverser (4-2) par Bastia, manquant ainsi l'occasion de profiter du faux-pas du leader Marseille, samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. Avec cette 2e défaite sur les trois derniers matches de championnat, qui trahit une fois de trop son incapacité à imposer sa supériorité sur 90 minutes, le PSG demeure 3e avec 38 points, soit toujours trois de moins que l'OM, également battu vendredi à Montpellier (2-1). Lyon (39 pts), qui reçoit Toulouse dimanche à 17h00, peut donc déloger les Marseillais de leur trône. Quelle que soit l'issue comptable de cette journée qui marque le début de la phase retour, le gros enseignement de ce début 2015 est que les Parisiens sont loin d'être guéris de leurs maux de la fin de 2014. Ils n'ont pas confirmé leurs bonnes résolutions affichées en Coupe de France, à Montpellier (3-0) le week-end dernier, apparaissant toujours aussi fébriles dès que l'opposition s'est rebiffée. La démonstration s'est d'abord faite sur la seule première période, lorsque Bastia a réduit le score sur penalty par Boudebouz (32e) après une main de Van der Wiel jugée intentionnelle par l'arbitre M. Fautrel, puis a égalisé par Modesto qui a profité de l'apathie de David Luiz et Maxwell sur corner (45e). En deux actions, Paris a vu fondre les bénéfices de sa probante première demi-heure au cours de laquelle Lucas a inscrit, d'un lob en pleine course, son 7e but de la saison (9e) et Rabiot doubler le score (20e). Quant à la perspective de prendre, au moins provisoirement, la tête du classement, elle s'est également évanouie. La réaction parisienne attendue en seconde période n'est jamais arrivée, à l'image d'Ibrahimovic impuissant voire invisible en attaque. Et ce sont au contraire les Corses qui ont pris les devants pour, eux, ne plus les lâcher, avec une volée sublime de Palmieri (56e) qui a puni un énième mauvais renvoi de corner. Paris, tête de plus en plus basse au fil des minutes et indigne de son rang, a même bu le calice jusqu'à la lie quand ce même Palmieri a alourdi la sentence à 4-2 en toute fin de match, permettant à Bastia de provisoirement faire un bond au 14e rang. La soirée de samedi se poursuit à partir de 20h00 avec notamment le déplacement de Saint-Etienne (4e) à Reims (10e), tandis que l'affiche dominicale opposera à 21h00 Monaco (5e) à Bordeaux (6e). Résultats de la 20e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Montpellier - Marseille 2 - 1 samedi Bastia - Paris SG 4 - 2 (20h00) Guingamp - Lens Lille - Caen Nice - Lorient Reims - Saint-Etienne Evian/Thonon - Rennes

