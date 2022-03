Sortir dans la Manche : mardi 13 janvier

A partir de demain et jusqu'au 21 janvier, c'est la semaine chrétienne du cinéma au Cinémoviking de Saint-Lô. Saint François, Pauvre & Frère est le thème de cette édition 2015. Retrouvez le programme complet des séances sur www.cinemoviking.fr et l'interview complète sur tendanceouest.com



«Molière dans tous ses éclats» c'est ce vendredi soir au théâtre des Miroirs de Cherbourg-Octeville. Miette et Ouane, personnages cocasses et enjoués, vont vous interpréter quelques grandes scènes de Molière. Ces saltimbanques des temps modernes vous convient dans leur univers rythmé par des interludes musicaux poético-rock'n'roll. C'est pour tout public à partir de 6 ans. Rendez-vous à 20h30.



A partir de vendredi et tout ce week-end, un open national de billard est organisé à l'Espace le Conquérent de Saint-James. Retrouvez plus d'infos sur www.saintjamestourisme.fr