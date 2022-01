Du verglas ce matin sur les routes

Des averses de neige ou de pluies mêlées ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi en Normandie. Ainsi ce mardi matin, certaines routes sont verglacées et dans l'attente du passage de saleuses.

La circulation est possible sur les axes principaux et sur la majorité des axes secondaires mais faites preuve de vigilance dans certains secteurs comme le centre et Sud Manche, le bessin, le bocage virois et la plaine de Caen. Les températures sont négatives en ce moment sur l'ensemble de ces zones provoquant une persistance du gel sur les routes.

A prévoir pour la matinée des averses de pluie et neige mêlées sur le centre et sud Manche, des pluies verglaçantes sur le bessin, le bocage virois et la plaine de Caen. Le nord-cotentin étant épargné pour le moment par cet épisode de froid. Le verglas devrait disparaître des routes dans le courant de la matinée en cas d'arrêt des intempéries. On attend par contre de la neige sur quasiment l'ensemble de la région à petits flocons demain matin et à plus gros jeudi.

Restez à l'écoute de l'infotrafic Tendance Ouest pour en savoir plus et informez-nous au 02-33-05-32-30