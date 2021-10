Début du mois de l'architecture à Hérouville

Le cinquième mois de l'architecture de Normandie débute ce week end. Il se décline à hérouville-saint-Clair qui propose samedi 6 mars, une visite du Citis. Le Citis est une zone d'activités innovante imaginée per les architectes Alain Provost et Michel Kalt qui ont integré habitat et activité tertiaire dans un environnement architectural de très grande qualité. Cette particularité classe la zone d'activités parmi les plus belles de l'ouest Français. A découvrir en compagnie de Jacques tardy, architecte-urbaniste.

inscriptions à la Maison des Projets, ville d'Hérouville Saint-Clair : 02 31 95 28 37 ou sur gpv@herouville.net





