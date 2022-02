Paris (AFP). La presse satirique française, une arme politique héritée de la Révolution

La presse satirique française, sans tabou quand il s'agit de railler pouvoir ou religion, est une tradition qui remonte à la Révolution et dont Charlie Hebdo, cruellement frappé par un attentat sans précédent, est l'héritier au même titre que Le Canard enchaîné ou le défunt Hara-Kiri. "C'est une spécificité française. Ici, on cogne, on utilise le dessin de façon militante pour contester, dénoncer, faire tomber les barrières", explique à l'AFP Guillaume Doizy, spécialiste de l'histoire du dessin de presse. "Il n'y a pas l'équivalent d'un Charlie Hebdo à l'étranger." La singularité de cet hebdomadaire, "c'est d'être non seulement dans la satire politique, mais aussi dans la critique sociale: l'écologie, l'économie et la finance", renchérit l'historien Christian Delporte. Hors de France, "il y a des journaux d'humour mais la politique est toujours marginale. En France, elle est centrale", poursuit-il. Maniant ironie grinçante et humour noir, Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné, titres les plus emblématiques de la presse satirique hexagonale, perpétuent une tradition libertaire et anticléricale qui connut son apogée au XIXe siècle avec des centaines de titres, plus corrosifs les uns que les autres. "Cette presse lève tous les tabous", relève Christian Delporte. Cependant Cabu, qui travaillait pour les deux titres, nuançait: "Dans Le Canard enchaîné, il y a des limites (la mort, le sexe), dans Charlie Hebdo, on peut tout dire, tout dessiner." La vraie filiation de Charlie Hebdo, c'est L?Assiette au beurre, journal satirique anarchiste du début du XXe siècle, anticolonialiste, antireligieux, antimilitariste et anticonformiste. - Anarchistes et extrême droite - Symbiose entre force du message et force graphique, le journal "s'en prenait à l'époque à la tyrannie, à tous les pouvoirs", précise ce spécialiste d'histoire politique et culturelle. Mais la violence du verbe et du trait n'est pas l'apanage des caricaturistes de gauche. "Il y avait pendant l'affaire Dreyfus ou dans les années 1930 des dessinateurs de droite et d'extrême droite, tout aussi féroces et talentueux", rappelle Guillaume Doizy, auteur en 2005 de "A bas la calotte! La caricature anticléricale" (Ed. Alternatives). C'est toutefois un siècle plus tôt, avec les idées révolutionnaires et les penseurs luttant pour la liberté d'expression, que la caricature a commencé à se propager. "La Révolution et la déchristianisation qui ont suivi font, aujourd'hui encore, la différence avec d'autres pays", souligne Guillaume Doizy. Louis XVI et Marie-Antoinette étaient alors les cibles privilégiées des caricaturistes qui les dessinaient, l'un en cochon, l'autre en serpent. Au Royaume-Uni, la presse satirique "a toujours été plus respectueuse de la religion", même si la monarchie est parfois égratignée par certains titres. "De même, aux États-Unis, il n'est pas dans la tradition de brocarder l?Église", note Guillaume Doizy. "La caricature de presse est vraiment née au début du XIXe siècle, avec Daumier, Cham puis un peu plus tard avec André Gill, sous le Second Empire" dont certaines caricatures sont restées célèbres: Gambetta, Victor Hugo, Thiers, explique Christian Delporte. L'Eglise catholique, le Vatican, subissent alors aussi les foudres des caricaturistes, majoritairement anticléricaux jusqu'à la fin du XIXe siècle et qui n'hésitent pas à croquer les ecclésiastiques dans des positions triviales. Depuis trente ans, Charlie Hebdo tape lui sur toutes les religions sans distinction. Mais ses prédécesseurs étaient d'autant plus courageux que l'Eglise bénéficiait de réseaux puissants. "Les pressions étaient très fortes", souligne M. Doizy. Mais la dérision et la satire comme arme politique ont pris une autre forme à partir des années 1980 avec l'arrivée sur les écrans du Bébête show et des Guignols. Seule une poignée de journaux satiriques parviennent à subsister malgré des difficultés financières et une baisse constante de leur diffusion. Des difficultés d'autant plus grandes qu'ils ne bénéficient pas de ressources publicitaires, le prix de leur indépendance. L'élan de solidarité qui a suivi l'attentat contre Charlie Hebdo pourrait toutefois lui donner un nouveau souffle, au moins provisoirement.

