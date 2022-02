"Le journal Charlie Hebdo sortira mercredi prochain et sera tiré à un million d'exemplaires", a déclaré à l'AFP son avocat Richard Malka, contre 60.000 habituellement. Ce sera un numéro de 8 pages, a-t-il dit, au lieu de 16 pages habituellement. Le journal a notamment reçu des aides des groupes Canal+ et Le Monde, et l'équipe sera hébergée par Libération, a-t-il précisé.

