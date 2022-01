Le Coutançais s’illumine à l’approche des fêtes

Un article de nos confrères de La Manche Libre Coutances:

Il n'y a pas que la ville qui agit pour illuminer le ciel coutançais, les habitants aussi. Ainsi de Romain Vigot. Agé d'à peine 16 ans, ce jeune homme est déjà passé maître dans l'art d'illuminer la maison familiale. Il a commencé il y a 6 ans. L'enfant était alors en CM2 et avait 10 ans... Il a commencé par deux ou trois guirlandes posées sur le balcon de l'appartement que la famille occupait alors à La Haye-du-Puits. Puis ce fut le déménagement à Camprond, dans une maison de campagne qui offrait un vaste terrain d'expérimentation. Ainsi, aidé par ses parents, il a acheté de plus en plus de décorations lumineuses, qu’il a appris, au fur et à mesure, à agencer. “Je me suis pris au jeu”, confie le jeune homme. Maintenant, il possède une bonne cinquantaine de décorations, des guirlandes simples aux figurines, en passant par les rideaux de lumière.

Ouvert tous les soirs

Arrivé à Coutances, cet élève de seconde du lycée Germain a illuminé la maison familiale de la route de Lessay et a même aménagé une crèche dans la cabane en bois qui sert d’habitude de débarras. Il invite qui veut à venir découvrir son “oeuvre”, une “petite pièce” pouvant même être donné pour l’association “Coutances solidarité Rwanda”, dont il est un bénévole. L’entrée dans ce “paradis lumineux” est possible tous les soirs jusqu’à la fin du mois (stationner dans la cour du collège Germain). Il y a quelques années, ces amateurs d’illuminations se sont multipliés, ils ont même maintenant leur site internet (http://www.aldofredo.fr/).

L’effet de mode semble un peu s’estomper, mais à Florévie, Michel Quero, le responsable du magasin, confie que “les illuminations représentent encore 20 à 25 % du chiffre d’affaire du magasin en novembre et décembre”. Ici, une vraie ambiance féerique autour de Noël a été construite avec des automates. Depuis un an, le magasin ne vend plus que du “Led”, plus cher à l’achat mais moins énergivore. A Michigan, on mélange encore “classique” et “Led”, mais Christophe Veyer voit l’évolution : “C’est le solaire qui va prendre le relais, des panneaux chargés en journée, qui permettront d’illuminer pendant la nuit”.

Au-delà de leur propre maison, c’est aussi pour prêter la main à la pose des illuminations de la commune que dans les petits bourgs du Coutançais, les habitants se mobilisent. A Courcy, notamment, Gérard Lesage, président du comité des fêtes, a pu compter sur une dizaine de bénévoles, samedi dernier, pour mettre en lumière le bourg. “Comme cela, les gens de passage voient que Courcy est un bourg qui vit”.