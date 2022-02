Paris (AFP). Charlie Hebdo: Valls annonce plusieurs interpellations et des gardes à vue

Manuel Valls a annoncé jeudi matin qu'il y avait eu "plusieurs interpellations" et "des gardes à vue" dans l'enquête sur l'attentat meurtrier contre Charlie Hebdo. "Des hommes sont recherchés, deux sans doute", "il y a eu plusieurs interpellations cette nuit, il y a des gardes à vue", a déclaré le Premier ministre sur RTL. Sept membres de l'entourage des auteurs présumés de l'attaque contre Charlie Hebdo étaient en garde à vue jeudi matin, a-t-on appris de source judiciaire. Hommes et femmes, ces personnes ont été placées en garde à vue tard mercredi soir. La police est lancée dans la traque de deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans. Le beau-frère de l'un d'eux, Mourad Hamyd, 18 ans, également visé par un avis de recherche, s'est rendu mercredi soir au commissariat de Charleville-Mézières (Ardennes). M. Valls s'est pour sa part refusé à préciser un chiffre alors qu'on lui demandait avec insistance s'il s'agissait de deux ou trois individus arrêtés. "Je vois qu'il y a beaucoup d'informations sur les médias, sur internet, il ne faut pas que cela nuise au travail des enquêteurs", a relevé le chef de gouvernement et ex-ministre de l'Intérieur. "J'en appelle à la responsabilité. C'est aux enquêteurs, à la police, à la gendarmerie, la justice, de mener" l'enquête "pour appréhender ceux qui ont commis cet attentat abominable".

