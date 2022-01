BUZZ: 6 buts marqués en 30 minutes en coupe d'Angleterre

A 60 secondes de la fin du match dans le temps additionnel, les joueurs de Droysden mènent 2 à 1 face à Layton mais cette même équipe égalise au tout dernier moment. Place donc aux prolongations pour 30 minutes. Et ce qui est dingue, c’est qu’ensuite ce but a redonné de la confiance aux joueurs de Layton qui ont marqué en 30 minutes non pas moins de 6 buts.

Score final 8 à 2 pour Layton... Les internautes ce sont repassés en boucle les buts de ce match fou ce week-end, c’est donc le buzz de l’Expresso du jour.

Des buts à retrouver dans la vidéo ci-dessous: