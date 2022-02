New York (AFP). Boeing: records de commandes et de livraison en 2014

L'avionneur américain Boeing a réalisé en 2014 la meilleure performance commerciale de son histoire, avec 1.432 commandes nettes et 723 avions civils livrés, confirmant son avance sur son rival européen Airbus. Grâce au 737, son best-seller, et ses versions remotorisées (737 MAX 7, 8, 9) représentant 77,1% de ses ventes annuelles, le constructeur aéronautique dépasse son précédent record (1.413 appareils écoulés) établi en 2007. Ces commandes sont valorisées à 232,7 milliards de dollars au prix catalogue. Au 31 décembre, son carnet de commandes (5.789) représentait plus de sept années de production. Le record absolu en termes de commandes sur une année reste toutefois l'apanage de son rival Airbus avec 1.503 avions vendus en 2013. Cette année-là, Boeing avait écoulé 1.355 appareils nets et livré 648. - Le 787 décolle - Mais les positions devraient s'inverser car, depuis le début de l'année, Boeing fait la course en tête face à l'avionneur européen aussi bien en termes de commandes que de livraisons. Sur ce dernier point, un des plus scrutés par l'industrie car c'est à la livraison que les avionneurs sont généralement payés par leurs clients, Boeing a égalé ses objectifs annuels. Il espérait livrer entre 715 et 725 appareils, dont 110 "787" Dreamliner, son avion nouvelle génération construit avec une forte proportion de matériaux composites et entré en service en 2011. Le groupe de Chicago (centre) se paie le luxe de dépasser cet objectif en livrant 114 exemplaires de cet avion ayant accumulé les déboires techniques, grâce à une accélération au quatrième trimestre (35 appareils). "Face à une forte concurrence, nous avons réalisé une année solide", se réjouit Ray Conner, patron de la branche Aviation civile. Il reste maintenant à Boeing à savoir s'il a enfin inversé la courbe dans le segment très rentable des moyen-courriers, où il est devancé depuis 2002 par Airbus. La roue semblait avoir tourné en 2014, les livraisons du 737 ayant dépassé jusqu'à fin novembre celles de la famille A320. Mais en décembre, Airbus était en train de refaire son retard. Boeing a livré 485 appareils de la famille 737 en 2014, dont 126 sur le quatrième trimestre. Airbus devrait publier son bilan commercial annuel le 13 janvier. Selon les calculs de l'AFP effectués sur la base des derniers communiqués du groupe européen, il avait accumulé 1.170 commandes nettes au 25 décembre. - Dollar fort et pétrole pas cher - "L'avance de Boeing sur Airbus est due aux gros porteurs", expliquent les analystes du cabinet Trefis. "Dans ce segment, le 787 Dreamliner, le 777 et le 767 ont surclassé l'A330, l'A350 et l'A380", ajoutent-ils. Le constructeur américain s'est aussi reposé sur une hausse de la production des avions de la famille 737 et 787, selon Trefis.

