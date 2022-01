L'association de Sr Emmanuelle -ASMAE- fête ses 30 ans

30 ans qui ont vu grandir des milliers d’enfants à travers le monde



Asmae agit pour répondre à la détresse des enfants les plus démunis : enfants des familles pauvres des milieux urbains comme des milieux ruraux, enfants des rues, enfants handicapés, enfants maltraités… l’objectif : les aider à se construire, et à construire autour d’eux un environnement porteur d’avenir Asmae s’associe depuis 30 ans à des acteurs locaux, conscients des enjeux et moteurs dans leur pays.30 ans relayés dignement,

Grâce à nos partenaires !

A l’occasion des 30 ans d’Asmae, ils nous offrent leur soutien financier, leur visibilité, leurs es-paces médiatiques… Sans eux, les 30 ans d’Asmae ne connaîtraient pas le même retentissement. En nous rejoignant dans cette grande fête, ils affichent leur attachement à la cause des enfants et aux valeurs portées par s½ur Emmanuelle, et poursuivent l’action de notre fondatrice.