PARIS (AFP). Hollande assume son échec sur le chômage et brandit ses réformes

A l'offensive depuis ses voeux de la Saint-Sylvestre, François Hollande a "assumé" lundi sur France Inter l'échec de sa politique de lutte contre le chômage mais brandit l'étendard des réformes pour réveiller l'espoir d'une sortie de crise. Engagé dans une tentative de reconquête de l'opinion à l'aube d'une année électorale décisive (départementales en mars et régionales en fin d'année), le chef de l'Etat, invité pendant deux heures de la radio publique, l'a concédé sans détours: face à cette hausse du chômage qui a atteint un nouveau record en fin d'année, "il y a une responsabilité, celle que j'assume". "Je suis président de la République, je ne vais pas dire: +c'est la faute de l'étranger, de la crise+", a-t-il insisté. François Hollande s'est toutefois vivement défendu de se limiter à "un traitement social du chômage", affirmant mener les réformes nécessaires pour "créer durablement de l'emploi" et se disant prêt à prendre "tous les risques" pour parvenir à ses fins. Sans annoncer de nouvelles initiatives, il a égrené la liste des chantiers en cours: le pacte de responsabilité, synonyme de baisse massive des prélèvements sur les entreprises; la loi d'activité et de croissance dite "loi Macron", qui regroupe des initiatives hétéroclites allant des voyages en bus au travail du dimanche en passant par les tarifs de notaires; ou encore "le soutien que nous allons apporter à des entreprises innovantes". "Je changerai tout ce qui bloque, empêche, freine et nuit à l'égalité et au progrès", a-t-il ainsi proclamé, ostensiblement offensif. Pour le président Hollande, le salut réside dans la croissance, seule à même de faire reculer durablement le chômage. "Je ferai tout pour que la croissance soit la plus haute possible, pour que nous ayons plus de 1% de croissance", la prévision du gouvernement pour 2015, a-t-il lancé. A l'adresse des classes moyennes, cibles privilégiées des hausses d'impôts, le chef de l'Etat a réaffirmé son "engagement () de ne pas créer de nouveaux impôts à partir de 2015" tout en évoquant du bout des lèvres une possible "baisse des prélèvements" en 2016 et 2017 si la croissance était au rendez-vous. - Hollande ne pense pas "pour l'instant" à 2017 - Quant à la politique de réduction des déficits publics qui ont encore dérapé cette année conduisant le gouvernement à repousser de deux ans, à 2017, leur retour à 3% du PIB, elle sera poursuivie sans fléchir, a-t-il assuré. "Si la croissance est un peu supérieure" en 2015 à la prévision officielle de 1%, "cela ira à la réduction des déficits", a ainsi affirmé le chef de l'Etat. En attendant, François Hollande mise gros sur la loi Macron. "C'est une loi de liberté et en même temps une loi de progrès", a-t-il opposé à ses nombreux détracteurs telle l'ex-ministre écologiste Cécile Duflot qui a appelé ce week-end à la "mettre en échec", estimant qu'elle marquait "un net recul idéologique du quinquennat". Interrogé sur 2017, le chef de l'Etat a botté en touche en affirmant qu'il ne se préoccupait pas "pour l'instant" de cette échéance ni des éventuelles primaires. Lors de ses voeux aux Français, le 31 décembre, François Hollande avait placé sa rentrée sous le signe de la combativité, de l'"audace" et de la "confiance", bousculant le calendrier de sa rentrée pour lancer une véritable offensive médiatique. Celle-ci se poursuivait donc lundi matin lors de ce "7/9" de France Inter où après avoir répondu aux questions des journalistes, il devait répondre en fin d'émission à celles des auditeurs. Il enchaînera à 10H00 avec un Conseil des ministres avancé à lundi et qui réunira le gouvernement au grand complet, manière de "marquer la mobilisation de l'exécutif, de retour aux affaires" après la trêve des confiseurs, avait souligné son entourage. Puis il présentera ses voeux au gouvernement, l'occasion de tracer la feuille de route pour l'année à venir. Le président entend surfer sur la légère embellie enregistrée par sa cote de popularité dans les sondages. Tombée à 13% à l'automne, a rebondi en décembre, les enquêtes le situant entre 17 et 25% d'opinions favorables. Il poursuivra son marathon médiatique fin janvier avec sa cinquième conférence de presse semestrielle.

