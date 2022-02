Lille (AFP). Rixe entre 200 migrants à Calais, 7 blessés légers

Des affrontements entre environ 200 migrants ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Calais, faisant sept blessés légers, a-t-on appris samedi de sources concordantes. "Il s'agit d'une rixe importante qui a mis en cause environ 200 migrants. Il y en a déjà eu de cette ampleur", a déclaré à l'AFP Nicolas Honoré, sous-préfet de Béthune (Pas-de-Calais), confirmant une information de "La voix du Nord". Les bagarres ont eu lieu durant une partie de la nuit dans la zone des dunes et un calme relatif est revenu vers 3 heures du matin avec l'intervention de CRS, a-t-on appris de même source. Les sept blessés ont été évacués par des pompiers. Selon l'association l'Auberge des migrants, qui distribue des repas aux migrants, les tensions et des bagarres ont débuté mercredi 31 décembre entre des migrants africains et afghans. "Les gars sont sous tension car il n'y a eu aucun camion allant en Angleterre cette nuit-là (en raison de la Saint-Sylvestre, ndlr)", a dit Christian Salomé. Le mercredi est traditionnellement un jour attendu par les migrants car les camions partis le lundi d'Europe de l'Est traversent la Manche le mercredi, leur offrant des possibilités de passage clandestin. "Certains se sont alcoolisés, notamment les Africains, ce qui a pu générer des tensions avec les Afghans qui ne boivent pas". A la fin des repas vendredi, qui sont offerts par l'association de 13h à 17 h30, une première bagarre a éclaté, avant que les représailles ne se poursuivent durant la nuit. "Avec le temps pluvieux que l'on a aujourd'hui, les esprits devraient se calmer", a indiqué M. Salomé. Environ 2.300 migrants, principalement Soudanais, Erythréens et Syriens, vivent dans des tentes à Calais où ils essaient de passer en Grande-Bretagne. Le grand hangar ouvert à Calais le 26 décembre pour permettre aux migrants de se protéger du froid a été fermé vendredi par la préfecture en raison de la remontée des températures. L'ouverture d'un centre d'accueil de jour pour les migrants de Calais, avec notamment des douches et des toilettes, est prévue le mois d'avril, dans un centre aéré mis à disposition par la municipalité.

