Jakarta (AFP). AirAsia: deux grandes parties de l'avion retrouvées en mer de Java

Deux "grandes parties" de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé dimanche en mer de Java, en Indonésie, avec 162 personnes à son bord, ont été retrouvées, a indiqué samedi le chef de l'Agence nationale de recherches et de secours, Bambang Soelistyo. "Avec la découverte d'une traînée de carburant et de deux grandes parties d'avion, je peux vous assurer que ce sont des parties de l'avion d'AirAsia que nous recherchons", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Jakarta. L'un des objets a une dimension de 9,4 x 4,8 x 0,4 mètres, et le second mesure 7,2 x 0,5 mètres, a précisé M. Soelistyo. "Au moment où je parle, nous faisons descendre un ROV (véhicule sous-marin contrôlé à distance) pour avoir une image réelle des objets au fond de la mer. Tous se trouvent à une profondeur de 30 mètres", a-t-il dit. De mauvaises conditions météo ont freiné ces derniers jours les recherches de corps de victimes et du fuselage de l'Airbus A320-200 qui avait disparu des écrans radars dimanche lors d'un violent orage. Les équipes de recherche s'étaient approchées vendredi du lieu où gît l'avion, les recherches ayant été centrées sur une zone de 1.575 mille marins carrés -- un dixième de la surface prospectée la veille -- avec la participation de 29 bateaux et 17 avions. Trente corps ont été repêchés jusqu'ici, tandis que les recherches se poursuivaient samedi pour retrouver d'autres victimes et d'autres parties de l'appareil, en particulier les boîtes noires, cruciales pour l'enquête.

