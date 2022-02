Rome (AFP). Italie: un navire marchand avec 450 migrants stoppé par une panne de machines

Un navire marchand abandonné par son équipage et transportant 450 migrants s'approchait jeudi soir des côtes italiennes, ont annoncé les garde-côtes, deux jours après un scenario similaire impliquant un cargo avec 760 migrants à son bord. "Il y a 450 migrants à bord d'un navire marchand, qui n'a pas d'équipage, et qui s'approche de la côte des Pouilles", dans le sud de l'Italie, ont indiqué les garde-côtes dans un message sur leur compte Twitter. Mardi, la marine italienne avait pris le contrôle d'un cargo à la dérive transportant plus de 760 migrants clandestins, qui faisait lui aussi route vers les côtes des Pouilles. Sans leur intervention, le navire, également abandonné par son équipage, allait se fracasser contre les rochers, avaient affirmé les garde-côtes. Le Blue Sky M, cargo battant pavillon moldave, était arrivé vers 03H30 (02H30 GMT) mercredi à Gallipoli (sud-est de l'Italie), où ces centaines de clandestins, dont une quarantaine d'enfants, ont pu être pris en charge par les autorités. Ces candidats à l'immigration étaient en majorité d'origine syrienne, selon les médias italiens

