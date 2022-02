Londres (AFP). Angleterre: Manchester City met la pression sur Chelsea, Arsenal rechute

Manchester City, grâce à un succès spectaculaire mais laborieux (3-2) contre Sunderland lui permettant de mettre la pression sur le leader Chelsea, commence nettement mieux 2015 qu'Arsenal, battu à Southampton, et Liverpool, tenu en échec à domicile, jeudi lors de la 20e journée du Championnat d'Angleterre. Rejoints par Burnley il y a quatre jours (2-2), les Citizens ont encore joué à se faire peur en dilapidant en cinq minutes une avance de 2 à 0. Mais Lampard, le héros de la semaine après sa prolongation de prêt, a évité le ridicule au champion d'Angleterre en lui redonnant l'avantage deux minutes plus tard (73) grâce à son septième but cette saison. Pas mal pour un "vieillard" de 36 ans, le plus souvent remplaçant ! Les autres buteurs du jour se nomment Touré, auteur d'une frappe splendide, et Jovetic pour les Citizens, Rodwell et Johnson sur penalty côté Sunderland. Après avoir pris 29 points sur 33 possibles lors de ses onze derniers matches, voilà City revenu dans la roue de Chelsea (46 points), opposé à Tottenham en fin d'après-midi lors d'un explosif derby de Londres. La saison promet d'être captivante si toutes les journées sont aussi folles que ce premier jour de l'année civile. Liverpool, qui visait une première série de trois victoires d'affilée en Championnat cette saison, a ainsi été victime contre Leicester (20e) du "retour de la semaine". Comme Manchester City, les Reds ont mené 2-0 grâce à deux penalties de Gerrard, dont un premier très contesté car le ballon a touché un visage et non une main. Mais ils ont été rejoints (2-2) en trois minutes après deux buts signés Nugent (58) et Schlupp (60). Avec trente minutes encore à jouer, Liverpool, fragilisé par la suspension de Skrtel, n'a pas su trouver le ressort pour parvenir à s'imposer. Vu les circonstances, et à Anfield, il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour l'équipe de Brendan Rodgers qui reste huitième même si elle n'a perdu qu'une seule de ses huit dernières rencontres. Arsenal, qui retrouve des couleurs après un début de saison délicat et avait parfaitement négocié l'après-Noël, se déplaçait à Southampton, avec en prime la quatrième place promise au vainqueur. Patatras, les Gunners ont replongé dans leurs travers en dominant, en faisant briller Forster par Sanchez, mais en se montrant incapables d'être réalistes, aussi bien devant que derrière. Une bévue de leur gardien a permis à Mané d'ouvrir le score, avant que Tadic enfonce le fer dans la plaie béante. Les Saints (4e) reprennent donc trois points d'avance sur les Gunners (5e, avec 33 unités). Il s'agit de leur deuxième défaite seulement en dix matches mais ces défaillances régulières pourraient coûter cher aux Londoniens qui aiment jouer à l'élastique. Southampton fait, en revanche, une excellente affaire puisqu'il revient également à un point de Manchester United (3e, 37 points), bousculé (1-1) en début d'après-midi par Stoke (11e). Falcao a répondu à l'ouverture du score de Shawcross dès la deuxième minute, mais "ManU" a ensuite semblé démuni. Il ne s'en tire pourtant pas si mal car les Potters auraient dû bénéficier d'un penalty et ont également trouvé le poteau de De Gea. Ce deuxième nul confirme le ralentissement des Red Devils, qui n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matches. Résultats de la 20e journée du Championnat d'Angleterre de football: Stoke City - Manchester United 1 - 1

