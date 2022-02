Rugby : le Stade Rouennais restera-t-il au sommet ?

Ce qu'on a aimé:

A chaque match, l'équipe première nous montre sa supériorité et les adversaires l’ont bien compris. Le Stade Rouennais veut la tête de la poule 2 de Fédérale 2.

Une équipe bien rodée, un coach, Richard Hill qui mène d’une main de fer ces joueurs vers les sommets du rugby.

On l’oublie trop souvent mais dans l’ombre de l'équipe première, la réserve du Stade Rouennais marche dans les pas de son aînée ! Cette équipe est aussi invaincue et promet de beaux matchs également.

Côté jeu, on a apprécié la puissance des Rouennais, la combativité et la précision des coups de pieds de Luke Cozens.

Ce qu'on a moins aimé:

Côté jeu, pas de point négatif en vue… Si ce n'est qu'on aimerait davantage voir les rugbymen rouennais mis en difficulté pour connaître leur capacité de réaction.

Côté équipement, le Stade Mermoz commence à se faire vieux, il y a bien des travaux en cours mais dans une agglomération qui construit un palais des sports pour tous les sports indoor, le Stade Rouennais, LE club de rugby de la région, doit se contenter d’un stade vieillot, de préfabriqués pour ses bureaux et, lors des matchs, aucun parking pour accueillir toute cette foule de spectateurs. On aurait aimé avoir un stade digne de recevoir cette équipe qui s’impose chaque semaine.



Ce qu'on aimerait voir:

Tout ce que l’on peut souhaiter à cette équipe, c’est de réussir ! A ce jour, aucune défaite, on ne peut leur souhaiter que de continuer dans cette voie jusqu’au play-offs. Ensuite, pour les play-offs, on aimerait voir les joueurs de Richard Hill remporter tous les matchs sur leur passage et ne pas se frotter à une équipe comme Angoulême la saison passée. La montée en Fédérale 1 pourrait ainsi être acquise, et, une juste récompense pour des joueurs qui sont aussi performants et investis dans leur équipe.

Les prochains rendez-vous avec le Stade Rouennais :

Le 11 janvier 2015 en déplacement à Niort pour la 11e journée de fédérale 2.

Le 18 janvier 2015, le Stade Rouennais reçoit Plaisir pour la 12e journée.