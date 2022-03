Rugby : Fabien Vincent nouveau capitaine du Stade Rouennais !

Le brassard de capitaine revient donc à un local. Fabien Vincent, âgé de 24 ans, a en effet été formé au Rugby Club de Rouen entre 1996 et 2007. Ce n'est qu'ensuite qu'il a pris le large : deux ans à Massy, trois à Montpellier et une expérience d'un an au Stade Rochelais où il a été champion de France de rugby à 7.

Fabien Vincent est revenu au bercail en 2013. Ce troisième ligne (1,88m et 100kg) fait donc partie des piliers de cette équipe et il sera chargé d'assurer la cohésion d'un groupe qui devra se maintenir en Fédérale 1.