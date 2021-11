Rugby : bientôt un stade de 2 000 places pour le Stade Rouennais

A la rentrée 2015, pour le début de la nouvelle saison (qui commence en septembre), la mise aux normes techniques aura été réalisée. Le stade Mermoz sera donc compatible avec la Fédérale 1.

Ensuite viendra le gros des travaux. "Dans le courant de la saison 2015-2016, l'éclairage sera installé et une tribune sera construite en face de la tribune actuelle. Elle comprendra 1 000 places assises dont 300 réservées aux partenaires", précise le président Marc-Antoine Troletti, qui laisse son siège cet été à son président délégué Philippe Hanchard. Les matchs se joueront donc toujours le dimanche après-midi jusqu'à ce que l'éclairage soit opérationnel.

Mais les travaux ne s'arrêteront pas là. "Courant 2016-2017, la tribune actuelle sera détruite et une autre sera construire en même temps et comprendra elle aussi 1 000 places assises", continue le président. Cela porterait la capacité d'accueil de Mermoz à 2 000 places assises. Coût total de l'opération, de cet été à 2017 : trois millions d'euros. Par ailleurs, le projet immobilier du Stade Rouennais (avec notamment un hôtel, des immeubles de bureaux et un terrain synthétique derrière Mermoz) est lui aussi sur les rails.