Gallipoli (Italie) (AFP). Adriatique: 700 migrants entassés sur un cargo, secourus par la marine italienne

La marine italienne est parvenue mercredi à ramener à bon port quelque 700 migrants, entassés sur un cargo à la dérive dans l'Adriatique, au terme d'une incroyable odyssée. Le Blue Sky M, cargo battant pavillon moldave, est arrivé vers 03h30 (02h30 GMT) mercredi à Gallipoli (sud-est de l'Italie), où ces centaines de clandestins ont été aussitôt pris en charge par les autorités, a constaté l'AFP. Des dizaines de véhicules, dont au mois quatre cars, stationnaient non loin du cargo, dans l'attente de transporter ces clandestins. Selon les médias italiens, une femme enceinte sur le point d'accoucher se trouvait à bord du navire. La police et les autorités maritimes vont désormais s'efforcer de comprendre comment ces centaines de migrants ont pu ainsi se retrouver à la dérive sur un cargo. L'hypothèse de pirates trafiquants de clandestins, contraints d'abandonner le navire après une première alerte donnée au large de la Grèce a été avancée, mais aucune confirmation n'a pu être obtenue. Cette odyssée, dont on ne sait où elle a débuté, a pris un tour dramatique mardi au large de l'île grecque de Corfou, où, selon les médias grecs, le navire a envoyé un SOS en raison de la présence à bord "d'hommes armés". Alertées, les autorités maritimes grecques sont alors intervenues et ont inspecté le navire. Une frégate, un hélicoptère de la marine militaire grecque et deux patrouilleurs de la police portuaire ont été dépêchés sur les lieux. Une responsable du bureau de presse de la police portuaire a affirmé à l'AFP qu'après inspection, il s'était avéré qu'il n'y avait "aucun problème (mécanique) et rien de suspect sur le bateau". Selon les autorités, le Blue Sky M avait pour destination le port de Rijeka, dans le nord de la Croatie. Pourtant, peu après, il change de cap et se dirige vers la côte italienne. C'est alors au tour des autorités italiennes d'intervenir. Un hélicoptère et une vedette de la marine militaire sont aussitôt envoyés à la rencontre du cargo. "Des personnels des garde-côtes à bord du cargo à la dérive avec 700 migrants", annonce dans la soirée la marine militaire italienne sur son compte Twitter. Six marins parviennent à monter à bord et à prendre le contrôle du navire, à moins de cinq milles (9 kilomètres) de la côte. Quelques heures plus tard, le cargo est enfin à quai. C'est la fin du calvaire pour ces centaines de clandestins, en majorité syriens, selon les médias italiens. Ce nouvel épisode du drame de l'immigration clandestine, quasi-permanent depuis des mois en Méditerranée, fait suite à une autre tragédie, celle d'un ferry dont l'incendie a fait au moins 13 morts, dont deux marins albanais venus à la rescousse. Une énorme opération de sauvetage a été menée dimanche et lundi par les autorités maritimes italiennes, grecques et albanaises pour évacuer ce ferry, le Norman Atlantic. Mardi soir, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Gallipoli, des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants ont ainsi pu toucher terre après avoir été secourus eux aussi par la marine militaire italienne. Le San Giorgio, navire militaire italien, est entré mardi soir dans le port de Brindisi, non loin de Gallipoli, permettant à ces rescapés de retrouver enfin leurs proches après presque trois jours passés en mer, dans le froid et les intempéries.

