Accident à Canteleu : il conduit avec 2,56g d'alcool dans le sang

La scène se déroule rue Victor Hugo à Canteleu. Une conductrice âgée de 54 ans circule vers l'avenue de Versailles lorsqu'elle aperçoit un véhicule arrivant en contresens, roulant tous feux éteints. La conductrice freine, pas son vis à-vis. La collision frontale est inévitable.

Aucun blessé n'est à déplorer. L'automobiliste du véhicule en infraction, âgé de 47 ans et domicilié à Canteleu, se stationne un peu plus loin. La conductrice vient prendre contact avec lui et se rend compte qu'il est ivre. Alertée, la police vient à sa rencontre. Il avoue effectivement avoir consommé de l'alcool avant de prendre le volant pour rentrer chez lui. Et pour cause : il est contrôlé avec 2,56g d'alcool dans le sang. Son permis lui a été retiré.