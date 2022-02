Jakarta (AFP). Indonésie: les débris repérés en mer sont ceux de l'avion d'Air Asia

Les débris repérés mardi en mer de Java sont ceux "de l'avion d'AirAsia" disparu dimanche peu après son décollage de la deuxième ville d'Indonésie pour Singapour, a déclaré à l'AFP le directeur général de l'avion civile indonésienne. "Pour l'instant, on peut confirmer que c'est l'avion d'Air Asia, et le ministre des Transports va partir sous peu pour Pangkalan Bun", dans la zone de recherche où les débris ont été découverts, a ajouté Djoko Murjatmodjo. "Sur la base des observations effectuées par les équipes de recherche et de secours, des objets importants tels une porte pour passagers et une porte de soute ont été trouvés. C'est dans la mer, à 100 miles (160 km) au sud-ouest de Pangkalan Bun", ville dans le centre de Kalimantan sur l'île de Bornéo, a-t-il précisé. Peu de temps auparavant, un porte-parole de l'armée de l'air indonésienne a déclaré que des débris ressemblant à une porte d'avion et un toboggan d'urgence ont été détectés en mer de Java, dans la zone de recherche de l'avion d'AirAsia.

