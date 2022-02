Jakarta (AFP). AirAsia: des objets détectés en mer ne proviennent pas de l'avion disparu

Le vice-président indonésien, Jusuf Kalla, a indiqué lundi que des objets détectés en mer ne provenaient pas de l'avion d'AirAsia disparu dimanche en Indonésie, à la suite d'informations selon lesquelles un avion de surveillance australien aurait détecté quelque chose. "Cela a été vérifié et les preuves sont insuffisantes pour confirmer ce qui a été avancé", a déclaré M. Kalla lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Surabaya, dans l'est de l'île indonésienne de Java, d'où l'avion avait décollé pour Singapour. Quinze bateaux et 30 avions participent aux recherches entamées dimanche, a-t-il ajouté. "Ce n'est pas une opération facile dans la mer, en particulier par mauvais temps", a-t-il observé. Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'armée indonésienne, Hadi Tjahjanto, a déclaré que les recherches se concentraient maintenant sur des traces de carburant observées près de l'île de Belitung, dans la zone de recherche de l'avion. "Nous vérifions si c'est du carburant provenant de l'avion d'AirAsia ou d'un bateau, car cet endroit est un couloir maritime", a-t-il précisé. L'Australie, Singapour et la Malaisie ont dépêché des avions et bateaux pour prêter main forte à l'Indonésie dans les opérations de recherches de l'Airbus A320-200 de la compagnie aérienne malaisienne à bas coûts.

