Jakarta (AFP). L'avion d'AirAsia disparu est probablement au fond de la mer en Indonésie

Les recherches pour retrouver l'avion de la compagnie malaisienne AirAsia qui a disparu dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes à bord ont repris lundi, mais les les autorités indonésiennes ont averti que l'avion était probablement "au fond de la mer". L'Australie, Singapour et la Malaisie ont dépêché des avions et bateaux pour participer aux opérations de recherche, alors que des proches des disparus attendaient avec anxiété des nouvelles des occupants de l'Airbus A320-200 parti dimanche de Surabaya, dans l'est de l'Indonésie, pour rejoindre Singapour. L'avion d'AirAsia, une compagnie low cost malaisienne, a disparu après que les pilotes ont demandé la permission au contrôle aérien de dévier du plan de vol en raison de mauvaises conditions météorologiques. "Compte tenu des informations en notre possession et de l'évaluation selon laquelle le lieu supposé du crash est dans la mer, l'hypothèse est que l'avion est au fond de la mer, a déclaré le chef de l'Agence nationale de recherches et de secours, Bambang Soelistyo, lors d'une conférence de presse. "C'est une impression préliminaire qui peut se développer avec les évaluations du résultat des recherche. Compte tenu de notre manque de technologie, j'ai travaillé en coordination avec notre ministre des Affaires étrangères pour pouvoir emprunter (des moyens) à d'autres pays qui ont proposé de l'aide. Il s'agit du Royaume-Uni, de la France et des Etats-Unis", a-t-il ajouté. A bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, trois Sud-Coréens, un Français, qui était le copilote, un Britannique, un Malaisien et un Singapourien. - L'anxiété monte - Des proches de disparus ont passé la nuit à Surabaya dans l'espoir d'obtenir des nouvelles alors que l'anxiété monte. L'un d'eux, Vicky, a déclaré qu'il avait toujours espoir de retrouver son frère et sa soeur qui avaient pris le vol QZ8501. Il a jugé "inapproprié" les propos d'un responsable indonésien déclarant qu'il partageait la "tristesse" des familles, ce qui signifie pour Vicky que les passagers sont morts, alors que "l'avion n'a pas encore été retrouvé". Les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec le vol QZ8501 environ une heure après son décollage de l'aéroport international de Juanda à Surabaya, à 05h35 heure locale. Il devait atterrir à Singapour à 08h30 (00h30 GMT). En raison de mauvaises conditions météo, les pilotes ont sollicité une déviation du plan de vol, avant que les communications avec l'avion ne soient perdues pendant qu'il était encore sous le contrôle des Autorités indonésiennes du trafic aérien (ATC). Peu avant de disparaître des écrans radar, le pilote avait demandé à monter en altitude de 6.000 pieds, pour atteindre 38.000 pieds afin d'éviter de gros nuages, a indiqué un responsable du ministère indonésien des Transports, Djoko Murjatmodjo. Les recherches se concentrent dans les eaux autour des îles de Bangka et Belitung, en mer de Java, au large de la côte orientale de Sumatra. "Nous avons ajouté trois secteurs aux (quatre) zone de recherches que nous avions hier. Nous recherchons autour des îles de Bangka et Belitung, ainsi que dans la zone terrestre à l'ouest de Kalimantan", a ajouté Djoko. - Aide internationale - Une équipe de deux enquêteurs français accompagnée de deux conseillers techniques d'Airbus est partie pour Jakarta. L'Australie a également promis de l'aide pour les enquêtes. Le gouvernement américain a fait savoir qu'il était prêt à assister si nécessaire les autorités locales. L'Agence américaine de la sûreté des transports (NTSB) a annoncé qu'elle pourrait envoyer des enquêteurs si elle était sollicitée. L'Airbus disparu était exploité par AirAsia Indonesia, une succursale d'AirAsia, compagnie dont le siège est à Kuala Lumpur, en Malaisie, et qui domine le marché du transport aérien low cost en Asie du Sud-Est. L'appareil disparu avait fait l'objet d'une révision le 16 novembre, a indiqué AirAsia, qui n'a jamais connu d'accident fatal jusqu'ici. Mais le ministre indonésien des Transports a annoncé lundi que les autorités de son pays allaient contrôler le fonctionnement d'AirAsia dans le pays.

