Paris (AFP). Top 14: le Stade Français prend la main, le Stade Toulousain refait surface

Le Stade Français a pris les commandes du Top 14 des mains de Toulon en s'imposant (30-6) à Jean-Bouin dimanche au terme d'une 14e journée marquée par le précieux succès de Toulouse face au Racing-Métro (15-9). Ce roboratif dimanche, dernière levée de l'année 2014 et première de la phase retour, fut donc celui des deux Stades. A Paris, les hommes de Gonzalo Quesada ont profité d'un jour sans du RCT pour prendre la tête du classement, avec deux point d'avance sur les Varois. Les Parisiens ont capitalisé sur une premier demi-heure quasi-parfaite, ponctuée d'un essai de Sergio Parisse, avant de s'éteindre peu à peu sans que les champions de France et d'Europe ne reviennent en course. Le Stade Français s'adjugeait même un bonus un peu inespéré grâce à deux essais en toute fin de match. A Ernest-Wallon, Toulouse s'en est difficilement sorti face au Racing qui conserve au passage sa 4e place. La joie des Rouge et Noir après un ultime contre en touche près de leur en-but, à quelques secondes de la fin, témoigne de l'ardeur déployée dans cette rencontre âpre. S'il faudra repasser pour les envolées en large, les avants se sont rendus coup pour coup et seuls les buteurs ont alimenté le score. Il en restera des regrets pour les Franciliens, toujours au contact mais qui repartent bredouille après avoir bien mal négocié la fin de match. Peu importe la forme pour Toulouse qui remonte donc au 6e rang, au coude-à-coude avec Grenoble (7e) et Montpellier (8e). Le MHR, traversé par de vives tensions en interne autour de son manager Fabien Galthié, n'a donc pas réussi à confirmer son succès obtenu contre Toulouse il y a une semaine (23-20), après six défaites de suite toutes compétitions confondues. - La bonne opération de l'UBB - A Pierre-Antoine, face à un CO lanterne rouge et en quête vitale de points, le MHR n'a eu que peu de munitions à exploiter et a de toutes façons semblé guère inspiré, encaissant deux essais par son ancien centre Thomas Combezou, sans jamais réussir à inquiéter la défense tarnaise. Bordeaux-Bègles, qui restait sur quatre défaites d'affilée en Top 14, a aussi retrouvé le sourire en faisant du petit bois de Brive (46-10) dans son antre de Chaban-Delmas. Ce succès, assorti du bonus offensif grâce à 7 essais, permet à l'UBB de se hisser à la 5e place. Clermont peut se mordre les doigts de ne rentrer qu'avec un point de bonus défensif de Lyon (16-13). Il ne s'en est fallu que de quelques secondes pour l'ASM, en tête jusqu'à l'essai à la dernière minute de Kendrick Lynn récompensant des longues séquences offensives et souvent stériles du LOU. Les Auvergnats redescendent donc sur la troisième marche du podium. En bas de tableau, c'est donc quasiment le statu quo, avec Castres (24 pts) en mauvais élève. La Rochelle, prochain adversaire du CO, a grappillé une victoire cruciale chez elle face à Grenoble (19-15) grâce à un essai de Jason Eaton. Mais les Maritimes (25 pts) restent relégables (13e), juste derrière le LOU (12e, 26 pts). Enfin, malgré le froid glacial soufflant sur Charles-Mathon, Oyonnax a eu très chaud face à Bayonne (12-9), mais la pénalité de l'égalisation de l'ouvreur de l'aviron Martin Bustos Moyano a manqué sa cible à la sirène. Voilà quatre points déterminants pour l'USO (9e) qui dépasse ainsi Bayonne (10e) et Brive (11e). Résultats de la 14e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: Dimanche Stade Toulousain - Racing-Métro 15 - 9 Bordeaux-Bègles (bo) - Brive 46 - 10 Castres - Montpellier 27 - 9

