Athènes (AFP). Un mort et 300 passagers prisonniers d'un ferry en feu au large de l'Albanie

Un passager grec est mort, et plus de 300 personnes restaient prisonnières dimanche soir d'un ferry en feu par mauvais temps au large de l'Albanie, une opération de secours par air et par mer n'ayant en début de soirée permis de tirer d'affaire que 165 personnes. "Tôt le 28 décembre, un incendie s'est déclaré sur le ferry "+Norman Atlantic+ battant pavillon italien, propriété de la société Visemar di Navigazione et affrété par (la compagnie de ferries grecque, ndlr) Anek, qui effectuait la liaison Patras-Igoumenitsa-Ancône", a expliqué Anek dans un communiqué dimanche matin. L'incendie s'est déclaré sur le navire "alors qu'il se trouvait à 35 milles au nord de l'île de Corfou, dans les eaux internationales avec 422 passagers à son bord et les 56 membres de l'équipage", a ajouté la compagnie. L'incident s'est déroulé dans le canal d'Otrante entre l'Italie et la Grèce. Des patrouilleurs, remorqueurs, bateaux-pompes et hélicoptères grecs et italiens, aidés en fin de journée par des bâtiments albanais, et des navires marchands présents sur la zone, ont participé toute la journée aux secours, par une mer et un vent très forts. Vers 18h30 GMT, seules 165 personnes avaient été récupérées. Un passager grec (il y avait bord 268 Grecs dont 34 membres de l'équipage), qui avait glissé en bas d'une rampe d'évacuation avec son épouse, a été retrouvé mort par les garde-côtes italiens, malgré des tentatives de sauvetage par hélicoptère. La femme a pu être transportée à Brindisi, en Italie. - Le remorquage a commencé - Les garde-côtes italiens ont annoncé en début de soirée qu'un remorqueur, le Marietta Barretta, était parvenu à s'arrimer au "Norman Atlantic". Un passager grec, Nikos Papatheodossiou, a affirmé à la chaîne de télévision Mega que le remorquage avait commencé. "Nous avançons à deux ou trois milles à l'heure, le bateau penche, il y a beaucoup de fumée, et nous ne savons pas combien de temps on va tenir", a déclaré M. Papatheodossiou. Il a indiqué que tous les enfants (une quarantaine selon le calcul de l'AFP) avaient été évacués. Selon le ministre de la Mer, Miltiadis Varvitsiotis, le remorquage a bien commencé. Mais il a indiqué ne pas connaître "la décision des Italiens quant à sa destination" qui pourrait être l'Italie ou l'Albanie. M. Varvitsiotis a souligné que l'Albanie était "beaucoup plus proche", mais s'en est remis à la décision des sauveteurs italiens qui "connaissent mieux la situation". Le ministre grec de la Défense Nikos Dendias a indiqué que "le pire n'était pas la nuit, mais la pluie" qui "empêche les secours aériens de travailler". Mais il espérait que, vers 21h00 GMT, la météo s'améliorerait. Dans la journée déjà, le porte-parole de la marine italienne Riccardo Rizzotto avait évoqué des "conditions météorogiques si mauvaises que nous avons besoin d'un soutien extraordinaire". - "Nous avons froid" - A bord du ferry se trouvaient des personnes de 26 nationalités différentes, dont, outre les Grecs, des Turcs (54) des Italiens (44), des Albanais (22) des Allemands (18), des Suisses (10), des Français (9), mais aussi des Russes, des Autrichiens, des Britanniques ou des Néerlandais. Une certaine panique s'est d'abord emparée des passagers. Mega a diffusé une vidéo amateur montrant le pont réservé aux automobiles en flammes. L'épouse d'un des cuisiniers a indiqué avoir reçu vers 09h00 GMT un coup de fil de son mari qui était terrifié. "Je ne peux plus respirer, nous allons tous brûler comme des rats, que Dieu nous aide", criait-il au téléphone. Des passagers joints peu après par les médias grecs semblaient moins effrayés par le feu lui-même, évoquant des flammes "qui diminuent", que par leur situation très difficile au milieu de la mer déchaînée. "Nous sommes tous sur le pont, nous sommes mouillés, nous avons froid, nous toussons à cause de la fumée, il y a des femmes, des enfants et des personnes âgées", a ainsi indiqué, l'air très fatigué, un de ces passagers, Giorgos Styliaras.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire